Что такое демеркуризация, или Как собрать пролитую ртуть?

— А зачем, собственно говоря, её собирать? — может спросить кто-то из читателей. — Закатился куда-нибудь под шкаф маленький блестящий шарик ртути от разбитого градусники или тонометра, ну и чёрт с ним!

Однако всё не так просто. Если вы разбили в квартире обычный медицинский градусник, то смертельной опасности нет. Бежать прочь из квартиры и немедленно звонить в службу спасения вовсе не обязательно. Сама по себе ртуть не опасна, ядовиты её пары.

При длительном пребывании в помещении, в котором концентрация паров ртути превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК), поражается центральная нервная система. Первыми признаками являются повышенная утомляемость, общая слабость, апатия, головные боли, головокружение. Затем может развиться дрожание пальцев рук, век, губ — так называемый «ртутный тремор», наблюдается изменение вкусовых ощущений (металлический привкус), слёзотечение, изменение цвета мочи и диарея.

А теперь давайте посчитаем. Если комната, где разбился градусник, имеет площадь 20 квадратных метров, то при высоте 3 метра её объём составит 60 кубических метров. В медицинском градуснике примерно 4 грамма металлической ртути. Предположим, большую её часть вам удалось собрать с пола на полоску бумаги, затем поместить в стеклянную баночку, а банку закрыть. (А можно было воспользоваться кисточкой и бумажным конвертом.) Но весьма вероятно, что несколько микроскопических шариков ртути вы не заметили и не собрали.

Эти полграмма ртути мгновенно не испарятся. Однако посчитаем на наихудший случай, как если бы малюсенькие шарики (в сумме 500 мг) закатились под батарею и довольно быстро превратились в пары ртути. Тогда в герметично закрытой комнате (60 куб. м) концентрация составит 8,3 мг/куб.м. При этом ПДК для жилых помещений составляет 0,0003 мг/куб.м. Разница колоссальная!

А вы успели запастись марганцовкой?

С недавних пор всеми любимую нами марганцовку стало просто невозможно купить в аптеке. Повезло тем, у кого остались запасы со старых времён. Куда же она исчезла?

А исчезла она по вполне объяснимым причинам. Её объявили прекурсором!

Что же такое прекурсор?

Прекурсор, согласно словарю, химическое вещество, исходный компонент или участник промежуточных реакций при синтезе какого-либо вещества. То есть, марганцовку используют при синтезе наркотиков. Да к тому же она ещё и взрывоопасна, потому что сильный окислитель. Вот и попала она в перечень прекурсоров. И купить теперь её можно при наличии специального рецепта.

Печально, конечно, ведь в быту она просто необходима. Я не представляю себе аптечки без марганцовки. Она сильный антисептик, и действие её основано на окислении. В основе действия перманганата калия — его способность окислять органические вещества, выделяя при этом кислород. Этим обусловлено антимикробное и антисептическое действие марганцовки.

Как влияют разные лампочки на здоровье человека?

Энергосбережение нынче в моде: о нем говорят все, о нем говорят везде. Производители бытовой техники повышают класс энергоэффективности своей продукции, рекламные щиты призывают нас экономить электроэнергию, и постепенно уходят в прошлое неэкономичные «лампы Ильича».

В то же время переход на новые технологии вызвал бурные дискуссии: при внедрении новых технологий взамен морально устаревших приходится сначала вложить немалые средства, а экономия наступает значительно позднее.

На протяжении ряда лет одной из наиболее популярных энергосберегающих ламп стала люминесцентная. Энергопотребление этой лампы почти в 5 раз ниже, чем у лампы накаливания, а срок службы составляет 6000 часов против 1000 часов. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) получили широкое распространение благодаря простоте установки: они имеют стандартный цоколь и монтируются непосредственно на место лампы накаливания.

Главной проблемой люминесцентных ламп, которую даже производители не скрывают, является наличие ртути, которая обеспечивает свечение в этой лампе. Если разбить лампу дома, то, чтобы не получить отравления парами ртути, надо предпринять меры по демеркуризации помещения: необходимо провести механическую очистку от соединений ртути и устроить проветривание помещения на несколько часов. Также неправильная утилизация люминесцентных ламп может нанести масштабный урон окружающей среде и здоровью населения: массовое скопление лампочек на городских свалках приведет к попаданию ртути в почву и воду.

Заявление главы Росатома Сергея Кириенко о планах корпорации и «Интер РАО ЕЭС» на строительство в Петербурге завода по утилизации ртутных ламп может стать решением экологического вопроса. Конечно, при условии, что каждый житель будет правильно утилизировать ртутьсодержащие лампы.

Но только ли ртуть в люминесцентных лампах может нанести вред здоровью человека?

Как собрать ртуть из разбитого градусника?

Температура, температура… Ночь, жар, головная боль, бабушкин градусник в неверной руке… Бац! Ну, вот… Ртутный термометр — коварная вещь. Одно неловкое движение, легкий удар — и серебристо-белые шарики брызнули из-под осколков тонкого стекла.

Ртуть — это металл, однако температура его плавления очень низкая (-38,9 градусов по Цельсию), поэтому в обычных для нас условиях она представляет собой жидкость, причем очень подвижную. Испаряться ртуть начинает при температуре +18°С, и пары ее ядовиты.

Когда дома разбивается градусник, разбежавшиеся ртутные капли-шарики могут прилипнуть к тапочкам, проникнуть в ворс ковров, в трещины и щели пола и плинтуса — то есть растащиться по всему помещению. Это опасно тем, что активно испаряясь, ртуть отравляет воздух.

Если дышать таким воздухом постоянно, она накапливается в организме и вызывает хроническую ртутную интоксикацию — через какое-то время появляется металлический привкус во рту, стоматит, дерматит и анемия, болит голова, расстраивается стул, поражаются почки, дрожат конечности…

Но это если совсем уж не предпринимать никаких разумных мер.

Надо сказать, что кошмарные страшилки в рекламных объявлениях новоявленных коммерческих фирм по ликвидации последствий «разбития ртутных градусников» все-таки сильно преувеличены. В действительности те 2−4 грамма металла, которые содержит один обычный бытовой медицинский термометр, смертельной угрозы для жизни не представляют, если их сразу грамотно убрать.

МЧС по таким вызовам не выезжает, ограничиваясь телефонными советами по ликвидации последствий «аварии», а Минздрав уже давным-давно запретил бы продажу такого грозного легкоповреждаемого источника тотальной опасности для населения, если бы всё было так уж плохо.

Однако оградить себя и семью от воздействия тех самых ядовитых паров, конечно, необходимо. И стоит отнестись к этому серьезно.

Во-первых, отодвиньте подальше веник и пылесос, если за ними потянулась рука, — с их помощью ртуть еще более радостно рассредоточится по всей квартире.